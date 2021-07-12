Под Харьковом восстановленный памятный знак украинско-российской дружбе "снесли" сразу после установки

Депутат в очередной раз вложился в мемориальную доску, а патриоты Украины ее разбили.

В Харьковской области депутаты от ОПЗЖ в очередной раз реанимировали памятный знак "Камень дружбы украинского и русского народов". После восстановления он успел простоять час, пока его полностью не разнесли патриоты Украины.

Депутат ОПЗЖ Андрей Лесик похвастался восстановлением знака в соцсети.

"Хочу подчеркнуть, что в наше смутное время мы хотим еще раз напомнить, что русские и украинцы прошли вместе долгий путь. Бок о бок работали, строили и воевали. В конечном итоге всегда побеждали. Вместе мы были в два раза сильнее. Между нашими народами существует государственную границу, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепление экономических связей и процветания наших народов. Современная политика нас разъединяет, но духовность, культура и общие исторические корни — залог будущего процветания наших народов ", — написал Пискун.

Он добавил, что на мероприятии присутствовали французские журналисты.

Уже через час после публикации депутата в соцсети опубликовали другую — памятный камень дружбы в пух и прах разнесли патриоты.

"В течение часа под Харьковом демонтировали памятный знак дружбы украинского и российского народов. В прошлый раз табличку снесли в течение дня. На этот раз — за час", — написал блогер Александр Рудоманов.

В комментариях под постом пользователи Сети высказали свое мнение:

Вот если бы перед словом "Камень" написали "Могильный", то все было бы правильно.

А сорняки вокруг "знака" почему не убрали? Не эстетично выглядит.

Напомним, что в селе Дидковичи Житомирской области памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом Владимиром Путиным.

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