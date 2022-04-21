Под Харьковом ВСУ дали прикурить оккупантам: раненых российских солдат размещают даже в музшколе

Под Харьковом ВСУ дали прикурить оккупантам: раненых российских солдат размещают даже в музшколе

В Харьковской области Вооруженные силы Украины изрядно всыпали российским оккупантам — раненых захватчиков негде лечить.

В Харьковской области кафиры понесли многочисленные потери. Из-за обилия раненых их размещают в музшколе и городской поликлинике Балаклеи.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их дальнейшей медицинской эвой в уведомлении.

Враг продолжает частичную блокировку и обстрелы города Харькова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в военных преступлениях в Украине и современные технологии это позволяют сделать.

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