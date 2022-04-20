Под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу оккупантов, те сбежали назад в Россию

Под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу оккупантов, те сбежали назад в Россию

В Харьковской области оккупанты получили "на орехи" от защитников Украины и двинулись зализывать раны назад в Россию.

ВСУ разгромили танковый полк РФ под Харьковом так, что его вывели за пределы Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов. Продолжает частичную блокировку Харькова и обстрелы города.

"В Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области), из-за тяжелых потерь, оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности", в уведомлении.

Как сообщалось, в Мариуполе российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь", готовят из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

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