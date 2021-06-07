Под Харьковом журналисту пришлось отстреливаться от водителя, который устроил ДТП

Представитель СМИ достал предмет для отстрела резиновых пуль и произвел предупредительный выстрел в воздух.

В поселке Песочин Харьковской области вечером 6 июня вспыхнул конфликт между журналистом и нетрезвым водителем, который спровоцировал ДТП. Последний набросился на представителя СМИ, из-за того, что он снимал на видео место ДТП.

Также читайте Была целью нападения: в Афганистане в результате взрыва погибла журналистка

Об этом пишет издание Depo.Харьков.

Как стало известно, происшествие случилось около 21:25 на улице Набережной — там 42-летний водитель автомобиля Toyota въехал в столб. Очевидцы аварии, среди которых был журналист, стали фиксировать ДТП на камеру. Однако водитель и еще два агрессивно настроенных мужчины оказались против этого и набросились на представителя прессы. В ходе конфликта журналист достал травматический пистолет и произвел предупредительный выстрел в воздух.

Уже позже правоохранители составили на виновника аварии админпротоколы по статьям о нарушении правил дорожного движения и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали следователи полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Харькове аноним сообщил о заминировании 14 больниц и поликлиник. Взрывотехники обследовали более 35 тысяч "квадратов" территории.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку