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Под Херсоном медики везли раненого: оккупанты подвели "скорую" (видео)

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Под Херсоном медики везли раненого: оккупанты подвели "скорую" (видео)

Медики вынуждены спасать пациента в поле.

Под Херсоном оккупанты подбили "скорую", которая везла раненого.

Медики вынуждены спасать пациента в поле.

"Везли раненого, подбили", – говорит врач.

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