Под Херсоном во время родительского собрания родители избили заместителя директора лицея

Сейчас обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

В селе Благодатное Херсонской области во дворе учебного учреждения во время родительского собрания между родителями и учителем произошел конфликт, который закончился рукоприкладством.

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Об этом сообщает "Херсон Типичный".

Инцидент произошел вечером 31 августа на территории местного лицея. Родители поссорились с заместителем директора и кто-то из них ударил женщину так, что та потеряла сознание.

Сейчас этим делом занимаются правоохранители.

И.о начальника отделения Нацполиции в поселке Белозерка Иван Пастух подтвердил, что в полицию обратилась заместитель директора лицея по избиению. Материалы внесли в ЕРДР по ст. 125 УK Укpaины (нанесение легких телесных повреждений).



"Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится опрос свидетелей", — сказал Пастух.

В отделе образования и гуманитарного развития Чернобаевского сельского совета, в состав которой входит село Благодатное, информацию о конфликте в учебном учреждении ТСН.ua подтвердили.

"О факте избиения мне неизвестно. Меня на месте не было. Это произошло около 19 часов вечера, в нерабочее время. Родители и учителя собирались во дворе за забором учреждения. Причина конфликта — родители не хотели, чтобы один из учителей был классным руководителем класса, где учатся их дети. Мы разбираемся в сложившейся ситуации. Также работает полиция", — сказал по телефону ТСН.ua руководитель отдела образования Олег Касаткин.

Напомним, что на Львовщине 73-летняя женщина обвиняет старосту деревни в избиении, ему не понравилось, что рогатый пасется на школьном стадионе. Теперь за дело взялась полиция.

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