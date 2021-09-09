Под Хмельницким городские власти выплатит 60 тысяч грн женщине за "развлечения" бездомных собак

Потерпевшей должны выплатить деньги из городского бюджета.
В Хмельницкой области Славутский районный суд обязал местную власть возместить материальный ущерб женщине, домохозяйство которой пострадало от нападения бездомных собак. Животные ворвались на частное домовладение и подавили гусей.
Об этом сообщают в телеграмм-канале Каменец PLUS.
Инцидент произошел в городе Славута в 2019 году. Собаки, которые находились в приюте КП "Славута-Сервис", сбежали с предприятия, на территории домовладения женщины повредили сетку в нескольких местах, и проникли в помещение, где содержались гуси.
В исковом заявлении в суд женщина отметила, что очевидцем указанного события был ее сын. Он в присутствии сотрудников полиции указал, что трое собак, которых он выгонял с территории принадлежащего им домохозяйства, является собаками, которые находились в приюте КП "Славута-Сервис".
Славутский суд вынес постановление о взыскании в пользу пострадавшей с Славутского городского совета на возмещение имущественного вреда — 30 тысяч гривен, на возмещение морального вреда — 30 тысяч гривен.
Напомним, что Харьковской области в Изюмском районном суде было принято решение — обязать владельца собак возместить материальный ущерб семье ребенка, на которую напали животные.