Под Хмельницким городские власти выплатит 60 тысяч грн женщине за "развлечения" бездомных собак

Под Хмельницким городские власти выплатит 60 тысяч грн женщине за "развлечения" бездомных собак

Потерпевшей должны выплатить деньги из городского бюджета.

В Хмельницкой области Славутский районный суд обязал местную власть возместить материальный ущерб женщине, домохозяйство которой пострадало от нападения бездомных собак. Животные ворвались на частное домовладение и подавили гусей.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале Каменец PLUS.

Инцидент произошел в городе Славута в 2019 году. Собаки, которые находились в приюте КП "Славута-Сервис", сбежали с предприятия, на территории домовладения женщины повредили сетку в нескольких местах, и проникли в помещение, где содержались гуси.

В исковом заявлении в суд женщина отметила, что очевидцем указанного события был ее сын. Он в присутствии сотрудников полиции указал, что трое собак, которых он выгонял с территории принадлежащего им домохозяйства, является собаками, которые находились в приюте КП "Славута-Сервис".

Славутский суд вынес постановление о взыскании в пользу пострадавшей с Славутского городского совета на возмещение имущественного вреда — 30 тысяч гривен, на возмещение морального вреда — 30 тысяч гривен.

Напомним, что Харьковской области в Изюмском районном суде было принято решение — обязать владельца собак возместить материальный ущерб семье ребенка, на которую напали животные.

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