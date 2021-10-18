Под Ивано-Франковском нетрезвый мужчина сбил на автомобиле женщину и скрылся с места аварии: пострадал в больнице

В его крови обнаружили 1,4 промилле спирта.
В Ивано-Франковской области мужчина на легковушке сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, инцидент произошел около девяти вечера 17 октября в поселке Нижний Березов Косовского района. Там водитель легковушки сбил женщину, которая шла по обочине проезжей части. В результате чего пострадавшую 41-летнюю женщину госпитализировали в больницу.
В свою очередь виновник аварии скрылся с места ДТП. Его впоследствии нашли и задержали правоохранители. Оказалось, что мужчина был пьян — в его крови обнаружили 1,4 промилле спирта.
"По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения") УК Украины. В ходе досудебного расследования следователями назначен ряд экспертиз и проверяются все обстоятельства ДТП", — рассказали в Нацполиции области.
Напомним, что на Закарпатье водитель под наркотиками слетел в кювет. Погибла 17-летняя девушка, еще одна в больнице.