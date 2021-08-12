Под Ивано-Франковском в лесополосе нашли мертвым 29-летнего мужчину, который загадочно исчез

Под Ивано-Франковском в лесополосе нашли мертвым 29-летнего мужчину, который загадочно исчез

При осмотре тела признаков насилия не обнаружили.

В с. Черниев Ивано-Франковской территориальной общины нашли мертвым 29-летнего мужчину, который 7 августа ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Об исчезновении жителя Ивано-Франковская сообщила его жена 7 августа. Правоохранители 11 августа обнаружили тело мужчины в лесополосе.

При осмотре тела признаков насилия не обнаружили. По данным полиции, мужчина совершил самоубийство. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 с пометкой "самоубийство".

Напомним, подозреваемого в расправе над женой и дочкой в Луцке могли убить.

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