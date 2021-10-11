Под Ивано-Франковском в результате ночного конфликта погиб 24-летний боец АТО

Полиция задержала виновника, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Ивано-Франковской области в больнице умер 24-летний мужчина, которого ножом ударили на улице в городе Надворная. Накануне он стал участником конфликта возле одного из торговых заведений города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Событие произошла 9 октября во Надворной около 3 часов ночи. В полицию обратились очевидцы и сообщили, что во время конфликта между двумя мужчинами один из них ударил своего оппонента ножом и скрылся.

Пострадавший с телесными повреждениями доставили в больницу, где он через сутки умер. Погибшим оказался 24-летний боец ООС Василий Попадич.

"Правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, просмотрели записи из камер видеонаблюдения, установили личность злоумышленника и задержали его через час после преступления по месту жительства. Речь идет о 41-летнем местном жителе. Задержанный в прошлом судимый за совершение ряда преступлений", — сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, что в Запорожской области мужчина покончил с собой, перерезав себе горло кухонным ножом. По словам близких погибшего, он злоупотреблял наркотиками и спиртным.

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