Под Киевом 58 человек сделали "рабами": как их туда заманили (фото)

Задержание / © Полиция Киева

Реклама

На Киевщине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая незаконно удерживала и принуждала к тяжелому физическому труду 58 человек, действуя под прикрытием псевдореабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным следствия, организатором противоправной деятельности был руководитель общественной организации, который привлек к схеме своего соучредителя как «правую руку», трех надзирателей-охранников и еще девять человек.

Реклама

Пострадавших подвергали систематическому психологическому давлению, физическим побоям и силой вводили седативные препараты. людей принуждали к обработке земельных участков, строительным работам, заготовке древесины и другим тяжелым работам, а за их принудительный труд «организаторы» получали регулярные денежные выплаты от заказчиков.

Правоохранители провели серию санкционированных обысков. Обыски проводились в помещении псевдореабилитационного центра, по местам жительства и работы фигурантов, а также в транспортных средствах.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

Во время следственных действий были изъяты документы, электронные носители информации, печати и регистрационные документы фиктивных предприятий, транспортные средства, мобильные телефоны, незарегистрированное огнестрельное оружие, деньги и сильнодействующие лекарственные средства.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

В ходе документирования деятельности группы правоохранители спасли 16 потенциальных жертв торговли людьми, среди которых один несовершеннолетний. Пострадавшим сейчас оказывается необходимая помощь. Также решается вопрос предоставления им официального статуса пострадавших от торговли людьми.

Реклама

На основании собранных доказательств трем участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми) и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Все фигуранты задержаны в процессуальном порядке. Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прифронтовых Донецкой и Днепропетровской областях действовала преступная группа, которая под видом оказания помощи забирала в трудовое рабство социально незащищенных граждан.