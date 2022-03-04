Под Киевом два подразделения оккупантов постреляли друг друга и в результате таких действий сэкономили ВСУ 13 Javelin

Под Киевом два подразделения оккупантов постреляли друг друга и в результате таких действий сэкономили ВСУ 13 Javelin

В результате благодаря "friendly fire" было уничтожено 9 танков и 4 БТР.

На Киевщине кафиры открыли огонь по своим и в результате уничтожили несколько единиц техники.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ со ссылкой на рассказы местных жителей.

"Только что на Киевщине, под Севериновкой, российские оккуационные войска вступили в бой с... российскими оккупационными войсками. В результате, благодаря "friendly fire" было уничтожено 9 танков и 4 БТР. Соответственно это сэкономило нам 13 Javelin. ВСУ с пониманием относятся к проявления таких суицидных пристрастий у оккупантов и просят их продолжать именно в этом духе, а мамочкам РФ рекомендуем выяснить, где сейчас находятся их потомки — в списках утилизированных оккупантов или пока живых, но это только по желанию. Все равно все они будут в одном списке, но в разных целлофановых пакетах", — говорится в сообщении Сухопутных войск.

Потери россиян, воюющих против Украины:

В Минобороны обнародовали всеобщие боевые потери противника с 24.02 по 04.03.

Они ориентировочно составили:

личного состава – 9166 человек (убиты и ранены),

танков ‒ 251 ед,

боевых бронированных машин ‒ 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: