Под Киевом из психбольницы сбежал мужчина, которого поместили туда по решению суда

У мужчины есть психологические расстройства

Полиция Киевской области объявила в розыск 36-летнего Александра Нефедова, который сегодня в 15 часов сбежал из психо-наркологического лечебного учреждения в Глевахе.

О приметах мужчины сообщили на странице в социальной сети.

"В медучреждении он находился на лечении согласно постановлению Кагарлыкского районного суда Киевской области о применении к нему принудительных мер медицинского характера", — отметили правоохранители.

Сообщается, что беглецу на вид 35-40 лет, рост около -175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, лоб высокий, волосы темные короткие, глаза светлые, нос прямой, основа носа горизонтальная, губы средней полноты (выступ нижней губы), уши овальные, брови прямые широкие на верхней челюсти отсутствует передний зуб. Был одет: зимняя шапка темно-синего цвета, куфайка темно-синего цвета, олимпийка с красными вставками, спортивные штаны, кроссовки белого цвета.

Полицейские предупреждают, что мужчина имеет психические расстройства.

"Обращаемся к гражданам, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщите на спецлинию «102»!", — просят в полиции.