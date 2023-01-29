Под Киевом из-за генератора погибли хозяин дома и его гости: подробности трагедии

Погибли 45-летний хозяин дома и его гости – 51-летний мужчина и 48-летняя женщина.

В Княжичах под Киевом три человека погибли от отравления угарным газом. Предварительная причина – неправильно установленный в гараже генератор.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

В частном доме нашли мертвым 45-летнего хозяина и двух его гостей: 51-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. По предварительным данным, трагедия произошла из-за установки генератора в гаражном помещении, которое примыкало к дому и имело плохую вентиляцию.

Небитов отметил, что работники Броварского управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства трагедии.

"Призываю всех четко следовать инструкциям по эксплуатации отопительных приборов и других систем питания. Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людях!", — подчеркнул главный полицейский Киевской области.

Напомним, 25 января в Киеве во время тревоги поднялся дым над ТРЦ DreamTown. По словам владельца, это произошло из-за запуска генератора.

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