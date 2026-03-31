Найденный фрагмент кости мамонта. Фото: Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»

В Переяславе Киевской области обнаружили фрагмент кости мамонта, которому около 25 тысяч лет. Находку уже передали ученым для исследования, и она может свидетельствовать о существовании нового палеолитического памятника.

Об этом сообщили в Национальном историко-этнографическом заповеднике «Переяслав».

Речь идет об эпифизе тазобедренного сустава — части бедренной кости мамонта. Ее 27 марта 2026 года передали сотрудникам научно-исследовательского сектора «Археологическая экспедиция» Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав». Кость нашли бойцы мобильной огневой группы ДФТГ-2 «Переяслав» на юго-восточной окраине города.

Атрибуцию находки осуществил научный сотрудник Института археологии НАН Украины Дмитрий Ступак. По его словам, место требует дополнительных исследований, в частности для выяснения связи между фаунистическими остатками и возможными кремневыми изделиями.

«Нужно смотреть это место, есть ли там еще что-то? Как кремень связан с фаунистическими находками? Возможны разные варианты, возможно все находки единовременные? Тогда надо искать палеолитическую стоянку. Пока мало находок, но место интересное для дальнейших обследований», — отметил Ступак.

Археологи заповедника также обследовали локацию, однако новых артефактов пока не обнаружили. В то же время известно, что еще в 2021 году в этом же районе находили подобные фаунистические остатки и кремневый наконечник того же периода.

Ученые предполагают, что нынешняя находка может быть не случайной и вместе с предыдущими открытиями свидетельствовать о существовании ранее неизвестного памятника эпохи палеолита в окрестностях Переяслава.

Найденный фрагмент кости мамонта. Фото: Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»

Найденный фрагмент кости мамонта. Фото: Национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав»

