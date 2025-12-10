Под Киевом найдено тело иностранца с огнестрельными ранениями: что известно

Кладбище / © Полиция Киева

В Бучанском районе Киевской области полиция расследует убийство иностранного гражданина. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на кладбище в селе Михайловка-Рубежовка.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области в Facebook.

Стало известно, что 9 декабря в 19:20 в полицию поступило сообщение от женщины об исчезновении ее гражданского мужа, 33-летнего иностранца, который в тот день около 17:00 отправился на встречу и после этого прекратил выходить на связь.

Правоохранители сразу начали поисковые мероприятия. На следующее утро во время обследования прилегающей территории кладбища они обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями.

Следователи Бучанского управления полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас проводится досудебное расследование, полиция принимает меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению преступления.

