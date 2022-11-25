Под Киевом несколько семей отравились угарным газом из-за генератора: пострадал 4-летний ребенок, есть погибший

На Киевщине от отравления угарным газом пострадали две семьи.

Угарным газом от генератора отравился, в частности, 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.

Об этом сообщил руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который размещался прямо в помещении.

"В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу", – рассказал Небитов.

Трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

"В очередной раз предостерегаю: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность работы газовых приборов и вентиляции! Заботьтесь о своем здоровье и жизни!" – призвал Небитов.

Напомним, ранее в Киеве из-за отключения электроэнергии от угарного газа погибли три молодых человека: молодые супруги курсантов и их 17-летняя соседка. Все они отравились газом из-за сбоя в работе вентиляции.

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