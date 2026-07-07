Авария под Киевом с поездом

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Под Белой Церковью на железнодорожных путях трагически погиб человек. ДТП произошло вечером 5 июля.

Об этом сообщает ГУНП в Киевской области.

По информации правоохранителей, около 18:51 в них поступило сообщение от дежурного по станции о травмировании человека на путях.

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Полицейские предварительно установили, что электропоезд двигался в направлении города Фастов и совершил наезд на мужчину с велосипедом, который пересекал пути в запрещенном для этого месте. В результате наезда от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Следователи Белоцерковского управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Жуткая авария с поездом под Ровно — что известно:

Напомним, 2 июля в поселке Квасилов Ровенской области произошла жуткая авария. Там столкнулся поезд с маршруткой. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 получили травмы разной степени тяжести, среди пострадавших есть дети.

Первыми в помощь травмированным бросились случайные очевидцы. Позже уточнили, что жертвами ДТП стали четыре пассажира: 72-летний мужчина, 54-летняя женщина, а также две сестры в возрасте 24 и 29 лет.

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