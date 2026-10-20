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Под Киевом новый «прилет»: трое погибших под завалами продолжаются поиски (фото)
Россияне атаковали производственно-складское здание, возник пожар.
Ночью против 20 октября российская армия атаковала Киевскую область. В Обуховском районе под удар попало производственно-складское здание. Есть погибшие.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, погибли три человека. Кроме того, шесть человек пострадали.
На месте попадания вспыхнул пожар. К утру пожарные ликвидировали возгорание, однако работы по разборке завалов продолжаются.
Россия ударила по Киевщине - фото
Напомним, глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщал, что Россия ударила по предприятию в регионе — повреждено предприятие в Обуховском районе. Первоначально сообщалось об одной жертве атаки.