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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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2983
Время на прочтение
1 мин

Под Киевом новый «прилет»: трое погибших под завалами продолжаются поиски (фото)

Россияне атаковали производственно-складское здание, возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Россия ударила по Киевщине.

Россия ударила по Киевщине.

Ночью против 20 октября российская армия атаковала Киевскую область. В Обуховском районе под удар попало производственно-складское здание. Есть погибшие.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, погибли три человека. Кроме того, шесть человек пострадали.

На месте попадания вспыхнул пожар. К утру пожарные ликвидировали возгорание, однако работы по разборке завалов продолжаются.

Россия ударила по Киевщине - фото

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Россия ударила по Киевщине. На месте попадания вспыхнул пожар. / © ГСЧС в Киевской области

Напомним, глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщал, что Россия ударила по предприятию в регионе — повреждено предприятие в Обуховском районе. Первоначально сообщалось об одной жертве атаки.

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