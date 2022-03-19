Под Киевом подразделения ПВО сбили вражеский боевой вертолет К-52

Вертолет сбит с использованием ПЗРК Стингер.

В Бучанском районе под Киевом подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск сбит вражеский боевой вертолет К-52.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.

"Минус еще один вражеский "Аллигатор". Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Спасибо ребятам за защиту нашего неба. Победа будет за нами. Слава Украине", - написал он.

Как сообщалось, оккупанты нанесли авиаудар по поселкам Бучанского района.

Напомним, оккупанты не отказались от продолжения активных действий в сторону Киева.

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