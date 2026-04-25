Под Киевом "прилеты" и пожары из-за массированного удара РФ: власти просят людей не выходить на улицу

РФ ударила по Украине / © Associated Press

В Белой Церкви зафиксировано падение враждебных целей. Возник пожар и сильное задымление.

Об этом сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Волкотруб.

«Прошу плотно закрыть окна и двери домов, которые находятся вблизи места возникновения чрезвычайной ситуации, ограничить пребывание на улице, соблюдать сигналы воздушной тревоги. Как только позволит ситуация с безопасностью — все службы приступят к ликвидации последствий атаки», — отметил он.

Напомним, под утро РФ ударила по Украине. В частности, взрывы раздавались в Днепре и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о фиксации нескольких взрывов в городе.