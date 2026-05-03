Под Киевом произошло смертельное ДТП с электросамокатом: погиб ребенок

ДТП под Киевом / © Полиция Киевской области

Под Киевом в поселке Гатное Фастовского района произошло смертельное ДТП, погиб ребенок. Событие произошло сегодня, 3 мая, около 18:00.

В полиции Киевской области поведали детали трагедии.

«Предварительно известно, что водитель автомобиля Peugeot двигался по дороге в Гатном. На перекрестке появился электросамокат, на котором находились двое детей. Произошло ДТП. Один из мальчиков погиб на месте, другой срочно доставили в медицинское учреждение в Киеве. Ребёнок получил многочисленные травмы», — рассказали ТСН.ua в полиции Киевской области.

В полиции добавляют, что погибшему мальчику было 10 лет, а потому, что получил травмы — восемь.

Пока неизвестно, задержали ли 37-летнего водителя автомобиля.

«В настоящее время на месте происшествия еще работают правоохранители. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК», — отмечают в полиции.

