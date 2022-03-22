Под Киевом пропал известный фотожурналист Макс Левин

В последний раз журналист выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

На линии фронта под Киевом пропал известный фотожурналист Максим Левин. В последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на слова друга Левина Маркияна Лысейко.

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"На линии фронта под Киевом пропал журналист Макс Левин", – отметил Лысейко.

По его словам, последний раз Левин выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе. В тот момент он был в районе боевых действий с фотокамерой.

Лысейко также рассказал, что Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия 13 марта. Он оставил автомобиль возле села Гута Межигорская и пошел в сторону села Мощун. С его телефона пришло сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в Сети.

Позже стало известно, что в районе, где Макс должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия, во время которых он мог получить ранение или попасть в плен к военнослужащим РФ.

Макс Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает как фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор для многих украинских и международных изданий, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center (RFE/RL).

Большинство его документальных проектов связано с войной на Донбассе и в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял Левин. Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ и т.д.

Напомним, в Киевской области оккупанты повредили более 300 домов, 110 медучреждений, восемь учебных заведений.

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