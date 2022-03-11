Под Киевом разбежалась огромная колонна войск оккупантов — СМИ

Российский конвой к северу от Киева разошелся по соседним городам и лесам.

Спутниковые снимки показывают, как огромная колонна танков и войск РФ, пробивавшаяся в Киев в последние две недели, перегруппировывается, поскольку столица готовится к большому наступлению.

Об этом пишет издание Mirror.

Огромный русский конвой севернее Киева разошелся по соседним городам и лесам, поскольку Киев готовится к наступлению.

По данным спутниковых снимков, российская военная колонна, замедленная материально-техническими проблемами и ожесточенным сопротивлением ВСУ, маневрировала в направлении городов вблизи аэропорта "Антонов" и переставила артиллерийские гаубицы на Лубянку Бородянского района Киевской области.

Напомним, Байден заявил, что Украина никогда не обернется победой для Путина.

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