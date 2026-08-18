ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1331
Время на прочтение
1 мин

Под Киевом раздаются мощные взрывы: власти обратились с срочным обращением

В Киевской области раздаются взрывы. Власти призывают жителей области соблюдать информационную тишину и не публиковать в социальных сетях работу сил ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрывы в Киевской области

Взрывы в Киевской области / © ТСН.ua

Во вторник, 18 августа, в Киевской области раздаются мощные взрывы. В область залетели вражеские дроны. По ним работают силы ПВО.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в заявлении.

Власти призывают жителей области соблюдать информационную тишину и не публиковать в социальных сетях работу сил ПВО.

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении Броваров. Сообщения появились в 12:21 и 12:40.

  • Группа реактивных БПЛА курсом на Бровары.

  • Еще реактивные БПЛА мимо Десны курсом на Бровары.

По состоянию на 12.50 в Киеве и области объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах. Существует угроза удара дронов.

Атака РФ на Киевскую область — что известно

Напомним, утром 18 августа Россия нанесла удар по Броварам в Киевской области. После атаки возник пожар. По данным властей, в результате обстрела повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом.

При атаке по Броварам Россия попала в распределительный центр сети магазинов EVA. По информации компании, сотрудники не пострадали. Масштабы последствий атаки пока не могут быть оценены. Украинцев предупреждают о возможном дефиците товаров.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie