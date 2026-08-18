Под Киевом раздаются мощные взрывы: власти обратились с срочным обращением

Взрывы в Киевской области / © ТСН.ua

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Во вторник, 18 августа, в Киевской области раздаются мощные взрывы. В область залетели вражеские дроны. По ним работают силы ПВО.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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«В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности», — говорится в заявлении.

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Власти призывают жителей области соблюдать информационную тишину и не публиковать в социальных сетях работу сил ПВО.

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов в направлении Броваров. Сообщения появились в 12:21 и 12:40.

Группа реактивных БПЛА курсом на Бровары.

Еще реактивные БПЛА мимо Десны курсом на Бровары.

По состоянию на 12.50 в Киеве и области объявлена воздушная тревога. В частности, сирены звучали в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах. Существует угроза удара дронов.

Атака РФ на Киевскую область — что известно

Напомним, утром 18 августа Россия нанесла удар по Броварам в Киевской области. После атаки возник пожар. По данным властей, в результате обстрела повреждены офисное здание, складские помещения и частный дом.

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При атаке по Броварам Россия попала в распределительный центр сети магазинов EVA. По информации компании, сотрудники не пострадали. Масштабы последствий атаки пока не могут быть оценены. Украинцев предупреждают о возможном дефиците товаров.

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