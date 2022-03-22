Ущерб – более 600 миллионов.

Под Киевом российские оккупанты уничтожили овощехранилище и колбасный цех.

Ущерб – более 600 миллионов.

Об этом сообщил управляющий партнер VDA Group, которой принадлежали склады, Евгений Коломиец в Facebook.

Во время обстрела Броварского района Киевской области, который в очередной раз сегодня устроили орки, сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению потребностей Киевской области и всей Украины в питании... Как только огнеборцы завершат работу, мы будем трудиться над возобновлением производства”, — написал Коломиец.

Напомним, в Киевской области возле Макарова оккупанты уничтожили склад фармзавода "Фармак". Склад полностью сгорел – компания понесла примерно 1,5 миллиарда гривен убытков.

Читайте также: