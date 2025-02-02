Под Киевом сдают трэш-квартиру: ремонт, как из фильма ужасов (фото)

Аренда стоит три тысячи гривен в месяц.
В Борисполе под Киевом сдают в аренду однокомнатную квартиру без ремонта и техники. За дом, напоминающий декорации к фильму ужасов, владелец просит три тысячи гривен в месяц.
Коммуналку придется платить отдельно. Такое объявление появилось на популярном сайте по поиску недвижимости.
Судя по фото, в квартире есть бойлер, старый телевизор и немного мебели – диван, кресла, стол, стулья и комод. Впрочем, на стенах нет ни краски, ни обоев – они голые. Полы застелены коврами.
На кухне, которая в таком же ужасном состоянии, есть плита, раковина и шкаф.
Преимущество у этой квартиры можно выделить одно – объявление размещено от собственника, поэтому комиссию риелтору не придется платить.
Напомним, в Днепре сдают квартиру с душем посреди спальни: цена шокирует.
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