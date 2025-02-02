Под Киевом сдают трэш-квартиру: ремонт, как из фильма ужасов (фото)

Аренда стоит три тысячи гривен в месяц.

В Борисполе под Киевом сдают в аренду однокомнатную квартиру без ремонта и техники. За дом, напоминающий декорации к фильму ужасов, владелец просит три тысячи гривен в месяц.

Коммуналку придется платить отдельно. Такое объявление появилось на популярном сайте по поиску недвижимости.

Судя по фото, в квартире есть бойлер, старый телевизор и немного мебели – диван, кресла, стол, стулья и комод. Впрочем, на стенах нет ни краски, ни обоев – они голые. Полы застелены коврами.

Квартира в Борисполе/Фото: olx.ua

Квартира в Борисполе/Фото: olx.ua

На кухне, которая в таком же ужасном состоянии, есть плита, раковина и шкаф.

Преимущество у этой квартиры можно выделить одно – объявление размещено от собственника, поэтому комиссию риелтору не придется платить.

Квартира в Борисполе/Фото: olx.ua

Квартира в Борисполе/Фото: olx.ua

Квартира в Борисполе/Фото: olx.ua

Напомним, в Днепре сдают квартиру с душем посреди спальни: цена шокирует.

Читайте также: