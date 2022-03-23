Под Киевом танкист РФ переехал своего командира, которого обвинил в гибели друзей

Под Киевом танкист РФ переехал своего командира, которого обвинил в гибели друзей

Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-коллег по службе командира бригады.

В Киевской области танкист переехал своего командира из-за того, что последний некомпетентно исполнял свои обязанности и в результате погибли многие солдаты.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, инцидент произошел в Киевской области. Здесь 2БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) во время боевых действий в районе Макарова из более 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, а также немало получили ранения.

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-коллег по службе командира бригады полковника Юрия Медведева. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал стоящего рядом с танком командира, повредив ему обе ноги. В настоящее время полковник Медведев находится в госпитали в Белоруси, ожидая денежной компенсации за боевое ранение, полученное во время выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Полковник Медведев награжден орденом мужества", — рассказал Цымбалюк.

Напомним, что в Сети показали командировочные документы 12-го танкового полка Кантемировской дивизии РФ.