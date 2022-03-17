Под Киевом украинские военные подбили вражеский вертолет КА 52

По данным Павлюка, захватчики были вынуждены повернуть, их боевая задача сорвана.

В Киевской области в Бучанском районе украинскими военными подбит вражеский вертолет КА 52.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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"В 11:45 были обнаружены два вражеских вертолета, которые вошли в зону поражения украинских войск. В результате работы наших ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден", — отметил он.

По данным Павлюка, захватчики были вынуждены вернуть, их боевая задача сорвана.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные боевые действия в течение всего ближайших 10-14 дней. Пока они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

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