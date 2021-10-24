Под Киевом в пункт приема вторсырья привезли огромный ящик порезанных Библий

Владелец предприятия не сдержал возмущения.

Настоящий скандал разгорелся в городе Бровары под Киевом. Там пункт приема вторсырья привезли огромный ящик с порезанными Библиями.

Об этом рассказал владелец предприятия Леонид Черепейник на своей странице в социальной сети и не сдержал возмущения.

Он отметил в комментариях к своему посту, что привезли люди и рассказали, что в экземплярах ошибка издательства. Но поступка Леонид все равно не понял.

"Народ имейте совесть, пожалуйста... Я все понимаю - бедные, нужны деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 кг (25000 шт) порножурналов, или в раздельный сбор секс игрушки, я промолчал, это безобразие (так верный путь утилизация ). Но когда привезли порезанные Библии, святое слово Божие, это мое сердце не выдерживает, поэтому пишу здесь: хотите сдать на макулатуру Библию, а не рвите ее, не режьте, я ее у вас выкуплю в 5 раз дороже, чем стоимость бумаги. Побойтесь Бога!!! ", — написал Леонид.

Народ имейте совесть пожалуйста .... Я все понимаю бедные, нужны деньги, но не таким путем! Когда нам сдали по 2500 кг (25000 ... Опубликовано Leonid Cherepeinik четверга, 21 октября 2021

Его в комментариях поддержало немало людей, кто-то предложил даже выкупить экземпляры в том виде, как они есть. Но некоторые все же отметили, что не видит в этом ничего плохого, ведь это только книга.

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