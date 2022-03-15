Под Киевом в результате артобстрела со стороны оккупантов погибли оператор телеканала Fox News и украинская журналистка

Накануне журналист FoxNews Бенджамин Голл был ранен.
Оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов в Горенке под Киевом.
Об этом сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части села Горенка", — написал Геращенко в телеграмм-канале во вторник.
Он также напомнил, что вчера журналист FoxNews Бенджамин Голл был ранен.
"Врачам пришлось ампутировать часть голени", — добавил Геращенко.
Издание FoxNews подтвердило гибель своего журналиста.
Напомним, российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ирпене Киевской области 51-летнего американского журналиста Брента Рено, который имел с собой удостоверение корреспондента The New York Times. В издании гибель медийщика подтвердили, но отметили, что тот не имел аккредитации.
Еще один журналист американского СМИ ранен. Пострадавшего вывезли из зоны боевых действий и доставили в больницу "Охматдет".
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