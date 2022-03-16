Под Киевом ВСУ уничтожили технику оккупантов: фото

Минобороны обнародовало соответствующие фото.

Под Киевом Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов.

Об этом сообщил пресс-центр Министерства обороны Украины и обнародовал соответствующие фотографии.

"Киевская область. На парад российские оккупанты не доехали — немного краска облупилась", — говорится в ироничном сообщении под фото.

Напомним, в Генштабе сообщали, что за эти сутки российские оккупанты пытались продвинуться в сторону Киева, однако потерпели поражение.

Кроме того, в направлении Броваров наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка. Воздушная разведка позиций ВС Украины проводится с применением БПЛА "Орлан-10".