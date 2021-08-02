Под Киевом женщина избила фельдшера скорой, потому что мешала ей снимать видео (видео)

Члены бригады скорой квалифицировали поведение женщины равноценную состояния алкогольного опьянения или психически больного человека.

В Броварах Киевской области жительница многоэтажки ударила фельдшера скорой, потому что и мешало ему снимать свои действия.

Об этом броварчанка Татьяна Малахова сама рассказала в соцсети, сообщает "Трибуна".

По словам женщины, она вышла встречать скорую, которая приехала в ее соседа, у которого были судороги и начала снимать медиков на телефон. Фельдшер бригады попросила ее прекратить съемки, на что получила в лицо.

"Решили проявить уважение, вежливость. Ничего такого, так сказать," поухаживать ", а здесь:" Женщина куда вы лезете?". Я опешила. На меня ни за что наехали, хамство, спросила, почему так разговаривают, послали", — рассказывает Татьяна Малахова.

По словам Татьяны, у фельдшера вызвал возмущение тот факт, что она снимала номер "скорой", и что та приехала не через 7 минут, а через 14.

Медики скорой рассказали свою версию. Мол, они приехали через 7 минут после получения вызова, где их уже на месте ждала гражданка, которая бросилась открывать дверь машины, которая даже окончательно еще не остановилась. За это медики сделали ей замечание, а когда стали подниматься на 2 этаж к больному — попросили ее не мешать. После осмотра пациента и оказание ему помощи фельдшера спустились к машине, женщина начала снимать их на видео. Медики не знали, чего ожидать от женщины, поэтому вызвали полицию, чем еще больше разозлили Татьяну — она несколько раз набирала на центральную линию 103, жаловалась на медиков и цеплялась к ним и все это снимала. Одна из фельдшеров несколько раз делала ей замечания, за что получила в лицо.

Как видно на опубликованном видео, возмущенная жительница многоквартирного дома называет медиков "уродами". В свою очередь члены бригады скорой квалифицировали поведение женщины равноценным состоянию алкогольного опьянения или психически больного человека.

Напомним, что в провинции Нангархар на востоке Афганистанубойовикы совершили серию нападений на медицинские бригады, которые осуществляют в этой стране вакцинацию от полиомиелита.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку