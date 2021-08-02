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Под Киевом женщина избила фельдшера скорой, потому что мешала ей снимать видео (видео)

Под Киевом женщина избила фельдшера скорой, потому что мешала ей снимать видео (видео)

Члены бригады скорой квалифицировали поведение женщины равноценную состояния алкогольного опьянения или психически больного человека.

В Броварах Киевской области жительница многоэтажки ударила фельдшера скорой, потому что и мешало ему снимать свои действия.

Об этом броварчанка Татьяна Малахова сама рассказала в соцсети, сообщает "Трибуна".

По словам женщины, она вышла встречать скорую, которая приехала в ее соседа, у которого были судороги и начала снимать медиков на телефон. Фельдшер бригады попросила ее прекратить съемки, на что получила в лицо.

"Решили проявить уважение, вежливость. Ничего такого, так сказать," поухаживать ", а здесь:" Женщина куда вы лезете?". Я опешила. На меня ни за что наехали, хамство, спросила, почему так разговаривают, послали", — рассказывает Татьяна Малахова.

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По словам Татьяны, у фельдшера вызвал возмущение тот факт, что она снимала номер "скорой", и что та приехала не через 7 минут, а через 14.

Медики скорой рассказали свою версию. Мол, они приехали через 7 минут после получения вызова, где их уже на месте ждала гражданка, которая бросилась открывать дверь машины, которая даже окончательно еще не остановилась. За это медики сделали ей замечание, а когда стали подниматься на 2 этаж к больному — попросили ее не мешать. После осмотра пациента и оказание ему помощи фельдшера спустились к машине, женщина начала снимать их на видео. Медики не знали, чего ожидать от женщины, поэтому вызвали полицию, чем еще больше разозлили Татьяну — она несколько раз набирала на центральную линию 103, жаловалась на медиков и цеплялась к ним и все это снимала. Одна из фельдшеров несколько раз делала ей замечания, за что получила в лицо.

Как видно на опубликованном видео, возмущенная жительница многоквартирного дома называет медиков "уродами". В свою очередь члены бригады скорой квалифицировали поведение женщины равноценным состоянию алкогольного опьянения или психически больного человека.

Напомним, что в провинции Нангархар на востоке Афганистанубойовикы совершили серию нападений на медицинские бригады, которые осуществляют в этой стране вакцинацию от полиомиелита.