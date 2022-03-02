Под Конотопом российские военные расстреляли автомобиль: есть погибшие

Под Конотопом российские военные расстреляли автомобиль: есть погибшие

Началось следствие.

Под Конотопом Сумской области российские военные расстреляли автомобиль.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Отмечается, что 28 февраля при выезде из села Слобод военные РФ обстреляли автомобиль. Двое мужчин погибли.

Конотопская прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).