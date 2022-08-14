Под Краматорском оккупанты провели разведку боем, после которой отважно бросились наутек

В Донецкой области на Краматорском направлении оккупанты провели разведку боем.
После нее они убегали так, что мелькали пятки.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары близ Спирного. Совершили попытку разведки боем в районе Серебрянки, после огневого поражения от наших воинов, прибегли к бегству ", — сообщили в Генштабе.
Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, успеха не имел, отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.
Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.
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