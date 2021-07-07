Под Кривым Рогом 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой войны

Под Кривым Рогом 33-летний мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой войны

Местный житель разбирал боеприпас и он взорвался.

В селе Новолатовка вблизи Кривого Рога погиб 33-летний мужчина. Он нашел старый боеприпас и стал его разбирать, а то взорвался.

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Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Кривого Рога.

Происшествие произошло вчера, 6 июля, около 19:30. В селе Новолатовка Широковского района прогремел взрыв. На боеприпасе АС-152 мм времен Второй мировой войны подорвался 33-летний безработный местный житель.

Оказалось, что незадолго до этого мужчина нашел старый снаряд, решил его разобрать и сдать на металл. Он детонировал и произошел взрыв. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Житомирской области в селе Соболевка в результате взрыва баллона с газом пострадали двое подростков.

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