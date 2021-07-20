Под Кропивницким будут судить врача, который выписал пациента после ДТП, а тот сразу же умер

Под Кропивницким будут судить врача, который выписал пациента после ДТП, а тот сразу же умер

Врач неправильно поставил диагноз пациенту от чего тот скончался.

В Кировоградской области будут судить врача за халатность, что привело к смерти пациента. Обвинительный акт в отношении медика передано в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Сейчас прокуратура завершила досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом Новгородковской центральной районной больницы, что привело к смерти пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Следствием установлено, что в больницу после ДТП поступил пациент. Врач провел ненадлежащее и недостаточное его обследование, установил неполный диагноз и назначил несоответствующее лечение.

Как следствие, в день выписки пациент был повторно госпитализирован в медучреждение со стремительным ухудшением здоровья в хирургическое отделение больницы, где он умер.

"Сейчас обвинительный акт в отношении медицинского работника направлен в суд для рассмотрения по существу. В случае доказательства вины врачу грозит до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет", — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что во Львове правоохранители вручили подозрение нейрохирургу, из-за ошибки которого его пациентка получила инвалидность первой группы.

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