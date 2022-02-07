Под Кропивницким невакцинированный семейный врач оставила без медпомощи 5 сел

Женщина отказалась делать прививки, поэтому не может обслуживать 2400 пациентов.

В Великосевериновской амбулатории Кировоградской области семейного врача отстранили от работы потому, что нет справки о прививках от коронавируса. Декларации с женщиной подписали 2400 жителей пяти сел Кропивницкого района, поэтому все они остались без медицинской помощи.

Об этом сообщает "Суспільне".

Женщина уверена, что как врач имеет иммунитет от коронавируса, потому что ни разу пока не заболела.

"Я не болела, может и болела легкой формой, я переношу это нормально. У меня есть иммунитет, я так считаю, как врач. Я могу заплатить штраф, работать как надо, пусть там вынесут мне какой-то выговор, но вакцинироваться ради этого я не могу", – объясняет семейный врач Алевтина Олейник.

Говорит, сделает исследование антитела от коронавируса и тогда решит, будет ли прививаться. Сейчас она находится дома, потому что из-за приказа Министерства здравоохранения об обязательной прививке медиков не может выполнять свои профессиональные обязанности.

"Меня ознакамливали. И главврач предупреждал, и отдел кадров. Они мне предлагали, чтобы я подумала и решила этот вопрос. Я отстранена, приказ подписала, что я ознакомлена", — говорит врач.

С врачом подписали декларации жители сел Подгайцы, Оситняжка, Северинка, Лозоватка, Кандаурово. Пациенты растеряны – они остались без врачебной помощи.

Пока же прием в Великосевериновской амбулатории по мере своих возможностей проводит фельдшер. Назначать лечение пациентам без врача она не может, поэтому направляет их в центр медико-санитарной помощи в Кропивницкий за 14 километров.

Великосевериновская амбулатория входит в состав Аджамского центра первичной медико-санитарной помощи. По словам руководителя центра Валерия Радулова, 99% из сотни медработников амбулаторий и фельдшерских пунктов вакцинировались. Среди них – 12 семейных врачей. Одного семейного врача отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации от COVID-19. Руководитель считает, что отстраненный врач может работать дистанционно. Уволить его не могут.

"Может дистанционно работать в электронной системе, консультировать в телефонном режиме, но посещать амбулаторию запрещено", – говорит Радулов.

Пока что вопрос с работой врача остается открытым.

Напомним, что учительницу истории и правоведения из города Александрии Кировоградской области Ларису Лысюк признали виновной в том, что она ходила на работу невакцинированной. Поэтому она должна уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и судебный сбор 454 гривны.

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