Под Лиманом российский дрон атаковал эвакуационное авто: есть пострадавшие

Город Лиман, Донетчина Фото: 115 ОМБр / © Facebook

Российские войска нанесли удар FPV-дроном по эвакуационному автомобилю вблизи города Лиман, Донецкой области. Атака произошла сегодня, 20 ноября. Ранения получил американский волонтер, который был за рулем. Также контузию и акубаротравму получил украинский журналист.

Об этом сообщил корреспондент «Донбасс. Реалии» Сергей Горбатенко, находившийся в машине.

Детали вражеского удара

Сергей Горбатенко рассказал, что штурмовая группа, в состав которой входили полицейские отряда «Белый ангел» и волонтер из США, направлялась на эвакуацию мирных жителей.

«Он (раненый волонтер, — ред.) был за рулем. И на въезде в город Лиман, там было удобное место для поражения дроном, на повороте, российский дрон поразил наш автомобиль, мы на ходу выскочили. Лицо водителя было залито кровью, у него в лице несколько обломков было, их уже вытащили врачи. У меня акубаротравма», — рассказал журналист.

Он добавил, что после попадания беспилотника все находившиеся в салоне выбежали из автомобиля, который начал гореть изнутри.

Состояние раненых

По информации Общественного, спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева сообщила, что в результате атаки:

24-летний гражданский гражданин США (водитель авто) получил множественные ушибы и акубаротравму. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

41-летний корреспондент получил контузию.

Американский волонтер, принадлежащий к организации Plain Compassion Crisis Response, занимающейся гражданской помощью, кратко прокомментировал инцидент:

«Мы просто ехали, и вдруг — бах. Не совсем понимаю, что действительно произошло. Мы здесь, чтобы эвакуировать людей», — рассказал волонтер.

По факту атаки начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, Российская Федерация не прекращает попыток как можно быстрее продвинуться на фронте, но постоянно проваливает поставленные Кремлем сроки по захвату ключевых городов Донбасса.

По информации военного аналитика Алексея Гетьмана, после провала ряда «дедлайнов» (включая 21 ноября), оккупанты уже были вынуждены перенести свои планы по захвату Покровска, Мирнограда и Константиновки на середину 2026 года.