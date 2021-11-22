Под Луцком после разговора с дочерью из окна ковидного госпиталя выпал мужчина

Под Луцком после разговора с дочерью из окна ковидного госпиталя выпал мужчина

От полученных травм пациент скончался на месте.

В Волынской области в ковидном стационаре областной клинической больницы в селе Тарасово мужчина выпал из окна 4 этажа и погиб.

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Об этом сообщает Волынь Post.



Трагическое событие произошло вчера, 21 ноября, около 21:00. 78-летний мужчина выпрыгнул из окна медучреждения и погиб. Известно, что погибший был уроженцем Львовской области. Самоубийство это или несчастный случай, будут выяснять правоохранители.

При поверхностном осмотре следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи зарегистрировали сведения об этом случае и готовятся начать уголовное производство по ст. 115 с примечанием "несчастный случай". Тело мужчины доставлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По информации полиции, трагедия произошла после телефонного разговора с дочерью. Мужчину должны были выписывать из больницы.

Напомним, что в Запорожье девушка решила покончить с собой, прыгнув с моста. В результате ее выловили из воды живой и доставили с травмами в медучреждение.

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