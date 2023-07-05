Под Луцком водитель автобуса сбил двоих детей: мальчик впал в кому, девочка с травмой ноги (фото)

Под Луцком водитель автобуса сбил на дороге двоих детей. Проезжую часть они перебегали в неустановленном месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волыни.

Как стало известно, авария произошла в селе Княгининок возле Луцка. Там водитель автобуса "БАЗ" сбил 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, внезапно выбежавших на проезжую часть из-за грузового автомобиля вне пешеходного перехода.

"Суспільному" руководитель областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Шмаль рассказал, что больше травмировался именно мальчик. Его с политравмой в состоянии комы госпитализировали в областную детскую больницу. Пострадавшую девочку с травмой ноги также доставили в больницу.

В то же время в полиции заявили, что 61-летний водитель находился за рулем авто трезвый. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что в Закарпатье воспитатель детдома устроил схему продажи детей за границу.

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