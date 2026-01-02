Под Луцком квадроцикл влетел в кювет: водитель погиб

На месте ДТП

На Волыни мужчина погиб на квадроцикле — не учел дорожную ситуацию и съехал в кювет.

Об этом сообщили в полиции региона.

«Лучанин, 1979 года рождения, сел за руль квадроцикла, не зарегистрированного в должном порядке. Во время движения он не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП мужчина погиб», — говорится в сообщении.

Следователи расследуют обстоятельства аварии в рамках производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

