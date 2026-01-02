- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
Под Луцком квадроцикл влетел в кювет: водитель погиб
В результате аварии с участием квадроцикла в селе Боратин Луцкого района погиб 46-летний мужчина.
На Волыни мужчина погиб на квадроцикле — не учел дорожную ситуацию и съехал в кювет.
Об этом сообщили в полиции региона.
«Лучанин, 1979 года рождения, сел за руль квадроцикла, не зарегистрированного в должном порядке. Во время движения он не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП мужчина погиб», — говорится в сообщении.
Следователи расследуют обстоятельства аварии в рамках производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Ранее сообщалось, что в Одесской области водитель влетел в стелу. Погиб он и двое пассажиров.