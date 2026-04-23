Под Луцком мужчина убегал от ТЦК и упал с крыши: военные рассказали свою версию событий

Под Луцком мужчина убегал от ТЦК и упал с крыши / © скриншот с видео

В сети появилось видео задержания мужчины под Луцком на Волыни. Его сбросили с крыши люди в военной форме. Полиция уже приступила к проверке. В ТЦК готовят официальное заявление.

Известно, что в ходе совместных мероприятий по оповещению населения в с. Струмовка представители ТЦК и СП вместе с сотрудниками полиции обнаружили автомобиль, водитель которого, заметив работников ТЦК, начал убегать.

Об этом журналистам ТСН сообщила представительница Волынского областного ТЦК.

Мужчина не реагировал на требование остановиться.

Мужчина упал с крыши в Струмовке: что рассказали в ТЦК

В ТЦК сообщили, что впоследствии мужчина покинул автомобиль и стал убегать. Он забежал на территорию частной застройки и поднялся на крышу. Мужчина начал просить о помощи, ведь боится высоты. В то же время, он хотел избежать контакта с военнослужащими.

Ему предоставили стремянку, чтобы он спустился, однако мужчина затащил ее на крышу, чтобы к нему не поднялись работники ТЦК.

При попытке наладить контакт и помочь мужчине спуститься с крыши, началась толкотня.

В результате оба человека — мужчина и работник ТЦК — упали с крыши.

Позже мужчина сообщил, что сознательно избегал контакта с работниками ТЦК, поскольку находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Мужчину доставили в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. Телесные повреждения он не получил.

СБУ провела спецоперацию по задержанию работников ТЦК в Одессе. Известно, что задержана группа ТЦК, которая похищала людей и требовала 30 тысяч долларов. Военных подозревают в создании преступной группы, которая похищала людей, а затем требовала деньги за «спасение от передовой».

«Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление. Спецназовцы задействовали оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться участники группировки. Ни один человек огневых ранений не получил», — заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.