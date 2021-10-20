Под Львовом археологи раскопали древние римские серебряные монеты: какой вид они имеют

Под Львовом археологи раскопали древние римские серебряные монеты: какой вид они имеют

Раскопки проводились в рамках обследования территории перед "Большим строительством".

Во Львовской области возле села Малые Подлески археологи нашли серебряные римские монеты 1—2 века нашей эры. Обнаружили их во время обследования территорий перед строительством Северной объездной.

Об этом сообщили в "Спасательная археологической службе".

"Эти монеты попали к нам из Древнего Рима. В 1—2 веке н. е. племена, жившие на территории Украины, пользовались ими как средством платежа. Это одни из первых монет, которые местное население использовало в качестве денег, а не как украшения", — рассказал младший научный сотрудник "Спасительной археологической службы" Юрий Ревера.

В рамках обследований территорий специалисты нашли четыре монеты: три серебряных и один фальшивый субератний денарий. Кстати, немалый интерес у археологов вызвала как раз поддельная монета.

"Это свидетельствует, что фальсификации монет появилось с самого начала чеканки денег. Как только появились первые монеты появились люди, которые пытались их фальсифицировать. Согласно различным исследованиям, примерно 3—5% от настоящих динариев изготавливались субератнымм, то есть фальшивыми, непосредственно в самих монетных дворах, где должны чеканиться только настоящие динарии", — добавил Юрий Ревера.

Напомним, что в Китае палеонтологи обнаружили окаменелые останки морского скорпиона, жившего около 435 млн лет назад.

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