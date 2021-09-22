Под Львовом экс-мер забрался в ковш экскаватора и мешал коммунальщикам ликвидировать незаконную врезку (видео)

В водоканале говорят, что ТПК экс-мера незаконно врезался в канализационной трубы предприятия. Бывший глава утверждает — все документы есть.

В Самборе Львовской области произошел скандал с участием бывшего мэра города Тараса Копыляка. Коммунальщики приехали ликвидировать незаконную врезку в трубу, а экс-мер им мешал. Об этом сообщили на странице Самборского водоканала в фейсбук.

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Отмечается, что работники водоканала обнаружили самовольную врезку ТВК в центральный коллектор города на улице Годовой. Спецтехника и работники приехали на место чтобы ликвидировать незаконные канализационные трубы, но владелец торгового центра Тарас Копыляк, в свое время возглавлял город Самбор, им мешал.

"Владелец торгового центра Тарас Копыляк не предоставил никаких разрешительных документов и препятствовал хозяйственной деятельности коммунального предприятия, а также угрожал расправой работникам водоканала. По факту Самбирским отделом полиции ГУНП во Львовской области было открыто уголовное производство", — сообщили в водоканале.

Видео конфликта, который произошел 16 сентября, Самборский водоканал выложил на своей странице в соцсети, которая, кстати, была создана вчера, 21 сентября. На кадрах видно, как бывший мэр забрался в ковш экскаватора, ругался и не давал работникам предприятия выполнять свою работу.

Судя по всему, конфликт стороны впоследствии уладили, поскольку указанный комплекс уже открылся и начал работать.

На своей странице в соцсети Тарас Копиляк разместил информацию об открытии современного торгового-производственного комплекса, которое состоялось вчера, 21 сентября. Он отметил, что все разрешительные документы в ТИК есть.

"Чуть больше двух лет назад заложили краеугольный камень, а сегодня долгожданное открытие. Несколько раз дату переносили не из владельцев. Некоторые очень не хотел, чтобы этот день настал. Комплекс имеет все разрешительные документы. Так бы у всех ...", — говорится в публикации .

Напомним, что в городе Чертков Тернопольской области бывшего мэра поймали на краже из чужого огорода.

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