Под Львовом рядом с авто нашли таксиста с ножевыми ранениями

Под Львовом рядом с авто нашли таксиста с ножевыми ранениями

Раненного мужчину обнаружил случайный прохожий.

Во Львовском районе в селе Навария на улице прохожий нашел человека с несколькими ножевыми ранениями. Пострадавшим оказался 32-летний львовянин, который работал таксистом.

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Об этом сообщает полиция Львовской области.

Сегодня, 8 июля, в Львовском районе обнаружили без сознания раненного мужчину. На место происшествия выехали правоохранители.

Они установили личность раненого — им оказался 32-летний львовянин, который работал таксистом. Неподалеку обнаружили его автомобиль BMW.

Мужчину госпитализировали — медики обнаружили на его теле четыре ножевых ранения в область груди и живота. Сейчас он находится в реанимации.

"Проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители принимают все меры для установления личности и задержания нападающего, решается вопрос правовой квалификации происшествия", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Каневе Черкасской области пассажиры пытались убить водителя такси .Чоловика спас другой водитель ..

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