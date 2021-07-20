Под Львовом в ДТП пострадала целая семья: 2-летний ребенок погиб на месте

В тройной ДТП пострадали несколько человек.

Двухлетняя девочка погибла в ДТП на объездной Львова. Там столкнулось сразу три автомобиля: две легковушки и грузовик.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В одной из машин ехала семья с тремя детьми. Младшая девочка была в автокресле, но удар грузовика был таким сильным, что автомобиль разорвало пополам, ребенок погиб на месте. Еще двух мальчиков 4 и 12 лет и их маму госпитализировали.

Забрали в больницу и водителя грузовика. А вот 37-летний водитель третьей машины, который и стал причиной аварии, не пострадал. Известно, что он ехал с работы домой и был трезв. Вероятно, выехал на встречную, потому что заснул — говорят свидетели.



"Предварительно водитель автомобиля "Ауди" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым авто поездом ДАФ, после чего грузовой автопоезд выехал в соответствии снова на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем "Део". Водитель автомобиля "Ауди" задержан", — прокомментировал и.о. начальника отдела расследований в сфере транспорта следственного управления Львовщины Михаил Сас.

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Напомним, что вблизи села Солонка, что под Львовом, на трассе Киев-Чоп в понедельник, 19 июля, произошла тройная ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок.

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