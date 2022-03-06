Под Мариуполем ВСУ пошли в контрнаступление, разбили технику оккупантов и двоих взяли в плен.

Под Мариуполем ВСУ пошли в контрнаступление, разбили технику оккупантов и двоих взяли в плен.

Защитники Украины уничтожили 30 оккупантов и 9 единиц вражеской техники.

На Мариупольском направлении, украинские защитники осуществили контратаку и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен.

Об этом сообщают в Минобороны Украины.

"Оказавшись в плену, россияне спели уже привычную для них песню о "мы не знали куда нас отправляют". Но все они знали. Двое танкистов, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Другие же находившиеся в разбитой экипаже колонны бронетехники остались в горящих машинах навсегда. Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Победа будет за нами!", — отметили в Минобороны.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.