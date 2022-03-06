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Под Мариуполем ВСУ пошли в контрнаступление, разбили технику оккупантов и двоих взяли в плен.

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Под Мариуполем ВСУ пошли в контрнаступление, разбили технику оккупантов и двоих взяли в плен.

УНИАН

Защитники Украины уничтожили 30 оккупантов и 9 единиц вражеской техники.

На Мариупольском направлении, украинские защитники осуществили контратаку и уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра и около тридцати российских оккупантов. Двое захватчиков попали в плен.

Об этом сообщают в Минобороны Украины.

"Оказавшись в плену, россияне спели уже привычную для них песню о "мы не знали куда нас отправляют". Но все они знали. Двое танкистов, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Другие же находившиеся в разбитой экипаже колонны бронетехники остались в горящих машинах навсегда. Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора. Победа будет за нами!", — отметили в Минобороны.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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