Под Мелитополем оккупанты захватили храм ПЦУ и передали Московскому патриархату

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ и оккупации священник ПЦУ был вынужден уехать из села.

В селе Строгановка Мелитопольского Запорожской области оккупанты захватили ПЦУ и отдали его Московскому патриархату.

Об этом передает "МИГ" со ссылкой на паблики оккупантов.

Оккупанты заявили, что якобы "церковь была отобрана по политическим мотивам 2014 года Православной Церковью Украины", которую назвали "раскольниками".

Также отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ священник ПЦУ был вынужден уехать из села.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Строгановке был освящен 14 октября 2010 года. Строительство велось с сентября 2009 года.

"Храм был построен на средства большой семьи; говорили, что главный меценат живет в Киеве; он – уроженец этих мест", – отметили в издании.

Ранее в селе Строгановка была церковь, которую разрушила советская власть в 1930-х годах прошлого столетия. Во время Второй мировой войны местные жители снова отстраивали церковь, но в 1960-х годах она была окончательно закрыта и разобрана.

Напомним, что в Киеве прислужник монастыря УПЦ МП ожидал захвата столицы российскими войсками и оправдывал оккупантов.

Ранее на въезде в Киев задержан архиепископ УПЦ МП, который имел тесные связи с Москвой.

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