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Под Мелитополем партизаны взорвали штаб оккупантов, где готовились к псевдореферендуму.

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Под Мелитополем партизаны взорвали штаб оккупантов, где готовились к псевдореферендуму.

В Мелитопольском районе силы сопротивления взорвали штаб оккупантов.

Там готовили псевдореферендум и выдавали российские паспорта.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

"Минувшей ночью громко было в Приазовском в Мелитопольском районе. В воздух примерно в 1.30 взлетел штаб орков по подготовке к псевдореферендуму. Именно в этом штабе также был пункт выдачи российских паспортов. У коллаборантов паника. Теперь все поняли, что оформлять волчьи билеты уже есть для жизни. А участвовать в подготовке к фейковому референдуму тем более чревато", — говорится в сообщении.

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Деталей "спецоперации по ликвидации логова Единой России" пока нет.

Напомним, во время атаки ВСУ по одной из военных баз россиян в оккупированном Мелитополе было уничтожено много военной техники и членов личного состава врага.

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